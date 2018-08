Servus, Basti!

Um einen Fußballspieler zum Abschluss seiner Karriere zu feiern, bekommen viele ein sogenanntes Abschiedsspiel. Damit wird die Leistung des Spielers gewürdigt, ihm wird also sozusagen für seinen sportlichen Einsatz gedankt. Nicht jeder Fußballspieler bekommt so einen großen Abschied. Das ist zum Beispiel davon abhängig, wie lange er für einen Verein gespielt hat oder aus welchen Gründen er seine Karriere beendet.



Es ist bereits drei Jahre her, dass Bastian Schweinsteiger beim FC Bayern aufgehört hat. Danach hat er für Manchester United gespielt. Im vergangenen Jahr ist er zum US-amerikanischen Fußballclub Chicago Fire gewechselt. Etwas verspätet bekommt er jetzt also sein Abschiedsspiel beim FC Bayern München.