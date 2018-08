Bekannt ist die Schweiz auch für ihre Unabhängigkeit. In beiden Weltkriegen hat sie sich als einziges Land Europas aus allen Kämpfen herausgehalten. Auch heute ist es den Schweizern wichtig, neutral gegenüber anderen Staaten zu sein. So verzichten die Politiker des Landes bewusst auf einen Beitritt in die Europäische Union. Deshalb kann man in der Schweiz auch nicht mit Euro bezahlen. Wer hier etwas einkauft, bezahlt mit Schweizer Franken.