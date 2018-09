Und diese Entscheidung soll nun sogar in die Schweizer Verfassung aufgenommen werden, also in die wichtigsten Regeln für alle Menschen in der Schweiz. Dort soll dann festgehalten werden, dass die Schweizer Regierung beim Bau von Radwegen mithelfen kann. Dieselbe Regelung gibt es in der Schweizer Verfassung übrigens schon für Fuß- und Wanderwege.