Auf der Halbinsel Sinai im Osten von Ägypten hat es am Freitag einen schweren Anschlag gegeben. Terroristen haben eine Moschee angegriffen, in der gerade sehr viele Muslime zum Freitagsgebet versammelt waren. Mehr als 300 Menschen sind gestorben, viele wurden verletzt. Es wird vermutet, dass die Terroristen Anhänger der Organisation Islamischer Staat (IS) waren.