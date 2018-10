In dem Land Somalia im Osten Afrikas gab es am Samstag einen schweren Anschlag. Ein Lkw explodierte auf einer Kreuzung mitten in der Hauptstadt Mogadischu. Auf der Straße waren viele weitere Autos und Menschen. In der Nähe befinden sich Läden, Restaurants, Hotels und Regierungsgebäude. Durch die Wucht der Explosion wurden viele Gebäude beschädigt oder stürzten ein.