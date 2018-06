Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen Partei FPÖ mit Sebastian Kurz. Quelle: christian bruna/epa-efe/rex/shut

Eigentlich steht seine Partei ÖVP dafür, dass alte Werte und Traditionen gepflegt und beibehalten werden. Seine Partei ist also konservativ und kümmert sich vor allem darum, dass es Firmen und der Landwirtschaft gut geht. In letzter Zeit hat Kurz dafür gesorgt, dass sich das Bild seiner Partei etwas verändert.



Die hohe Anzahl an Flüchtlingen, die vor einigen Jahren nach Österreich gekommen sind, hat viele Menschen verunsichert. Sebastian Kurz hat wohl versucht, diese Unsicherheit und Angst im Wahlkampf für sich zu nutzen. Dafür hat er zum Beispiel fast jedes Thema mit Flüchtlingen verknüpft. So sah es oft so aus, als ob jedes Problem mit Flüchtlingen zu tun hätte. Eine solche Art zu sprechen kennt man normalerweise eher von Politikern der rechtspopulistischen Partei FPÖ.