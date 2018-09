ZDFtivi | logo! - Quereinsteiger gegen Lehrermangel

In Deutschalnd fehlen viele Lehrer. In einigen Bundesländern sollen deshalb Quereinsteiger unterrichten. Sie haben eigentlich einen anderen Beruf erlernt. logo! hat sich die Situation an der Siegmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde angeschaut.