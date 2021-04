Mit einem Stäbchen in der Nase popeln, 15 Minuten warten und dann sehen, ob man Corona-positiv ist oder nicht. So oder so ähnlich funktionieren die meisten Schnell- und Selbsttests. Sie gehören zu den Antigen-Tests, deshalb nennen wir sie im weiteren Text so und meinen damit beide.



Die Hoffnung dieser Antigentests: Menschen mit Corona innerhalb kurzer Zeit finden, bevor sie andere anstecken können. Viele setzen darauf, dass die Tests uns dadurch mehr Normalität bringen. Bis dann irgendwann möglichst viele Menschen geimpft wurden und sich erst gar nicht mehr anstecken können.