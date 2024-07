Bei dem Wort "Wal" denkt ihr vermutlich an riesige Blauwale, schwarz-weiße Orcas - oder vielleicht an die Geschichte von Moby Dick? Es gibt aber noch viele andere Walarten, die so selten sind, dass selbst Forschende sie noch nie zu Gesicht bekommen haben. Nun wurde eines dieser extrem seltenen Tiere in Neuseeland am Strand angespült: ein Schnabelwal.