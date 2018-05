Das kann ein Fremder sein oder jemand, den du gut kennst. Manchmal kann man dieses unangenehme Gefühl gar nicht genau beschreiben. Man weiß nur, es ist komisch und es ist nicht richtig, was da gerade passiert.



Sexueller Missbrauch ist auch, wenn dich jemand dort berührt, wo du es nicht willst. Auch wenn dich jemand zwingen will, ihn oder sie zu berühren oder dich dazu zwingen will, mit ihm oder ihr Sex zu haben, ist das sexueller Missbrauch.