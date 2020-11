Mehr als 35.000 Soldatinnen und Soldaten aus den USA leben in Deutschland. Bellas Vater ist einer davon. Er lebt mit seiner Familie in Ramstein. logo!-Reporter Sherif hat Bella und ihre Familie besucht, um herauszufinden, wie sie dort so leben.

