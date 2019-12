Wir sind gerade ins Hotel zurückgefahren und ehrlich gesagt bin ich nach dem Drehtag heute ziemlich nachdenklich. Zu tun hat das vor allem mit dem Ort, an dem wir gedreht haben: dem Flüchtlingslager Moria. Ein Lager das eigentlich nur für 3.000 Menschen gedacht war und mittlerweile leben dort etwa 17.000 Menschen. Das macht sich auch bemerkbar. Container, in denen die Geflüchteten eigentlich schlafen sollten, sind hier Mangelware. Die allermeisten schlafen in Zelten. Doch eigentlich kann man das, was ich gesehen habe gar nicht Lager nennen. Es ist eher ein Dschungel, wo jeder ums Überleben kämpft - und das in Europa im Jahr 2019.