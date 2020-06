logo!-Reporter Sherif trifft die Politikerin, die für Umwelt und Naturschutz in Deutschland zuständig ist: Svenja Schulze. Und das ist eure Chance! Was wolltet ihr so eine wichtige Politikerin schon immer mal zum Thema Umwelt, Klimawandel oder Tierschutz fragen? Schreibt es uns in die Kommentare!