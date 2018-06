Etwas weniger laut und pompös als in Deutschland geht es auch in Frankreich in der Silvesternacht zu. Dort feuern nur sehr wenige Leute privat Raketen oder ähnliches ab. In der Hauptstadt Paris ist das sogar verboten. Stattdessen gibt es gegen 23:30 Uhr eine Lichtershow am Triumphbogen. Das Wahrzeichen der Stadt erstrahlt dann in bunten Farben und viele Menschen treffen sich in der Stadt, um auf das neue Jahr anzustoßen. Wer ein richtiges Feuerwerk in Frankreich sehen möchte, muss am 14. Juli, dem Nationalfeiertag Frankreichs, wieder kommen. Dann gibt es an vielen Orten große, organisierte Feuerwerke.

Bildquelle: imago