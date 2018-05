logo! hat getestet, wie gefährlich so ein Chat wirklich ist: Als 13-jährige Lara aus Hamburg hat sich ein logo!-Reporter in einem Teen-Chat angemeldet, also einem Chatraum nur für Kinder und Jugendliche. Dann hat der Reporter abgewartet. Nach nur zehn Minuten wurde der Reporter blöd und eindeutig angemacht - von einem Erwachsenen. Im Internet sind auch einige Verrückte und gefährliche Menschen unterwegs.