Natürlich klappt der Schulweg zu Fuß nicht für alle. Vielleicht wohnt ihr so weit weg, dass ihr mit dem Bus fahren müsst - und der hält nicht in jedem kleinen Dorf. Wenn sich das Elterntaxi also nicht vermeiden lässt, kann man zumindest Fahrgemeinschaften bilden und andere Kinder, die in der Nähe wohnen, mitnehmen. Außerdem haben manche Schulen sogenannte Elternhaltestellen, an denen die Autos gut parken können, ohne Verkehrschaos zu stiften.