Ganz anders sieht das in freien WLAN-Netzen aus, die ohne Passwort verwendet werden können – zum Beispiel in Geschäften und auf öffentlichen Plätzen. Da sich dort jeder einfach anmelden kann, sind diese Netze nicht sehr sicher. Dort solltet ihr darauf verzichten, vertrauliche Daten zu verschicken – zum Beispiel Fotos oder private Nachrichten an Freunde. Das macht ihr besser über das mobile Internet, wenn ihr unterwegs seid. Eure Daten werden dann nämlich über einen Funkmast weitergeleitet. Diese Technik ist ziemlich sicher. Für Verbrecher ist es unglaublich schwierig über das mobile Internet Daten auszuspionieren. Ob ihr im WLAN seid, erkennt ihr daran, dass das WLAN-Zeichen auf eurem Handy-Bildschirm am oberen Rand auftaucht.