Denn es wird davor gewarnt, dass Zoom große Sicherheitslücken hat. Zum einen ist es in den vergangenen Tagen wohl vorgekommen, dass sich Menschen in Videokonferenzen eingeschaltet haben, die eigentlich gar nicht eingeladen waren. So konnten Fremde alles mithören und mit ansehen, was in einer Videokonferenz bei Zoom besprochen wurde. Zum anderen ist es wohl so, dass ein Teil der Daten nicht verschlüsselt durchs Internet übertragen wird, sondern offen. Eine Verschlüsselung sorgt dafür, dass jemand der die Daten klaut, nichts damit anfangen kann, weil er sie nicht entschlüsseln kann. Doch einige Daten werden bei Zoom nicht verschlüsselt. So könnten Videos oder Tonaufnahmen, die mit Zoom übertragen werden, von Fremden abgefangen werden. Außerdem kam heraus, dass die Firma Zoom die Gespräche sehen und hören kann, die über Zoom geführt werden. Obwohl die Firma zuvor behauptet hatte, das sei nicht möglich.