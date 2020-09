Es gibt aber auch sonst viel Kritik an TikTok. Es ist zum Beispiel nicht ganz klar, was mit den vielen Daten der Nutzer gemacht wird. In den USA wurden die Betreiber von TikTok vergangenes Jahr dafür bestraft, weil sie unerlaubt Daten von Kindern gespeichert haben. Viele sagen auch, dass TikTok nicht sicher für Kinder und Jugendliche sei. In der App kam es zum Beispiel schon oft zu Cybergrooming.