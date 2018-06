Konzerte, Feste, Vorträge - schon seit Monaten gibt es viele Veranstaltungen, die sich mit der Staatsgründung Israels beschäftigen. Mit 70 Jahren ist Israel ein ziemlich junger Staat. Doch das Land hat eine lange und sehr besondere Geschichte. Daran erinnern viele der Veranstaltungen. In Deutschland findet gerade eine große Konferenz statt. In Frankfurt am Main reden Wissenschaftler und Journalisten aus Deutschland und Israel noch bis Freitag darüber, wie es im Jahr 1948 zur Gründung des Staates Israel kam.