Entlassungen bei Siemens

Siemens wurde vor 170 Jahren in Berlin gegründet. Heute gehört Siemens zu den weltweit größten Unternehmen für Elektrotechnik und Elektronik. Siemens hat in fast jedem Land auf der Welt Firmensitze. Weltweit arbeiten etwa 372.000 Menschen für Siemens und fast jeder Dritte davon in Deutschland, also circe 115.000 Menschen. Siemens ist sehr erfolgreich. Im vergangenen Jahr hat der Konzern rund sechs Milliarden Euro Gewinn gemacht, also viel Geld verdient.