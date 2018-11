In den Monaten April bis November ist die Regenzeit und es regnet sehr viel. Im Juli und August regnet es sogar mehr als in Hamburg über das ganze Jahr verteilt. Deswegen gibt es an den Stränden viele Sümpfe. In ihnen leben viele Krokodile. Sie sind sehr gute Schwimmer. Sie tauchen im Wasser unter, bis nur noch die Augen und Nasenlöcher zu sehen sind. So können sie unbemerkt ihre Beute beobachten.