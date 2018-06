Julius Cäsar Quelle: Meyers Conversations Lexikon

Erst später wurde dann beschlossen, dass jedes Jahr am 31. Dezember aufhören sollte. Und am 1. Januar sollte das neue Jahr beginnen - hier bei uns jedenfalls. Das hatte der römische Kaiser Julius Cäsar so bestimmt.



Trotzdem feiern nicht alle Menschen auf der Welt am 1. Januar ihr Neujahrsfest. In China fängt das neue Jahr erst zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar an - je nachdem, wann Neumond ist - und in Thailand sogar erst am 15. April. Das hat mit den verschiedenen Religionen und Kulturen der Menschen zu tun. Außerdem benutzen verschiedene Länder auch verschiedene Kalender. Manche richten sich nach dem Mond, andere nach der Sonne.