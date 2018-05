Viele Menschen in Armenien sind froh darüber, dass sie es geschafft haben, mit friedlichen Protesten die Politik im Land zu verändern. Der 42-jährige Nikol Paschinjan hat den Menschen in Armenien versprochen, dass er als neuer Regierungschef einige Probleme lösen will. Zum Beispiel soll es bald weniger Armut und Ungerechtigkeit in Armenien geben.