Während des Bürgerkriegs in Syrien gab es besonders heftige Kämpfe um die Stadt Aleppo im Norden des Landes. Die Stadt wurde lange von den Rebellen kontrolliert, also den Gegnern des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Die Soldaten von al-Assad wollten die wichtige Stadt unbedingt erobern. So kam es zu heftigen Kämpfen um Aleppo. Vor ungefähr zwei Jahren haben dann die Regierungstruppen von Baschar al-Assad die Kontrolle in Aleppo übernommen.