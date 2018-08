Die Türkei steckt in einer Währungskrise. Die Lira - so heißt die türkische Währung, also das Geld in der Türkei - ist immer weniger wert. Für die Menschen bedeutet das, dass sie für das gleiche Geld heute weniger kaufen können als noch vor einiger Zeit. Wenn die Menschen nichts mehr kaufen, ist das auch für die Geschäfte ein Problem. Manche Händler befürchten, dass sie ihre Waren kaum noch loswerden und große Verluste machen.