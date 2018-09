Die Region Idlib ist das letzte große Gebiet in dem Land Syrien, in dem syrische Rebellengruppen an der Macht sind. Darunter sind auch islamistische Rebellen, die zu Terrorgruppen gehören. Der syrische Herrscher Baschar al-Assad und seine Soldaten wollen diese Rebellengruppen bekämpfen. Sie wollen so die Kontrolle über Idlib zurückgewinnen. Einige Länder der EU haben vor einem Angriff auf die Region Idlib in Syrien gewarnt. Die Gefahr, dass unschuldige Menschen verletzt oder getötet werden könnten, sei zu groß.