Einige Expertinnen und Experten befürchten, dass durch die Kämpfe in Zukunft noch mehr Menschen versuchen werden, nach Europa zu flüchten. Denn: Die Menschen in Libyen und die Geflüchteten in den Lagern würden sich in Libyen dann nicht mehr sicher fühlen. Sie würden versuchen, nach Europa zu fliehen, um in Sicherheit zu sein. Doch auf der Flucht über das Meer ertrinken viele Menschen.