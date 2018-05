Die Stadt Mossul ist stark zerstört.

Bei den Kämpfen gegen den IS wurden große Teile Mossuls zerstört. Vor allem im Westen der Stadt liegen viele Brücken, Wohnhäuser und Geschäfte in Trümmern. In einigen Vierteln gibt es keinen Strom oder Wasser. Viele Straßen sind durch schwere Betonteile blockiert. Langsam beginnen die Menschen damit, die Stadt wieder aufzubauen. Händler der Stadt haben zum Beispiel Geld gesammelt, um die Betontrümmer vom Marktplatz wegräumen zu lassen.



Auch viele Schulen sind beschädigt. In den wenigen Klassenräumen, die es noch gibt, sind zu viele Kinder. Und es gibt kaum Bücher. logo! hat Kinder in Mossul in ihrem Alltag begleitet. Im Video unten, erfahrt ihr, wie es ihnen geht.