Mugabe hatte sich dafür stark gemacht, dass Simbabwe ein unabhängiger Staat wurde. Als das 1980 dann geschafft war, wurde er Regierungschef. In den ersten Jahren unter Mugabe entwickelte sich Simbabwe sehr gut: Das Land galt sogar als ein Vorbild für andere afrikanische Länder. Denn in Simbabwe konnten viele Kinder zur Schule gehen, lernten lesen und schreiben – etwas Besonderes damals in Afrika. Und auch in der Landwirtschaft lief es gut: Es wurde so viel Getreide angebaut, dass Simbabwe auch die Kornkammer Afrikas genannt wurde.