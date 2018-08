Die Anschläge wurden von Mitgliedern der Terrorgruppe IS verübt. IS-Kämpfer liefern sich in einigen Teilen des Landes auch immer noch Gefechte mit syrischen Regierungstruppen. Allein in den vergangenen Tagen starben bei den Anschlägen und Kämpfen mehr als 300 Menschen. Der Krieg und die Gewalt in Syrien sind noch nicht vorbei, auch wenn in den Nachrichten nicht mehr jeden Tag darüber berichtet wird.