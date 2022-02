In Österreich sind viele Skigebiete geöffnet. Aber eigentlich nur für Einheimische. Denn wer aus dem Ausland, also zum Beispiel aus Deutschland dort hinfährt, müsste erstmal mehrere Tage in Quarantäne. Und wer will das im Urlaub schon? Außerdem dürfen Hotels gar keine Touristen aufnehmen. Touristen sollen ab dem 18. Januar wieder kommen dürfen - aber nur, wenn sie mit einem Corona-Test beweisen können, dass sie nicht krank sind.

Viele Einheimische nutzen im Moment die Pisten. Wer älter als 14 Jahre ist, muss allerdings in den Liften und beim Anstehen eine FFP2-Maske tragen. Außerdem soll man Abstand halten. In den Gondeln dürfen nur deutlich weniger Menschen mitfahren.

Zwar sind weniger Skifahrer auf den Pisten unterwegs als normalerweise. Trotzdem war es in den vergangenen Tagen in einigen Skigebieten in Österreich zu voll, um genug Abstand zu halten, und manche mussten sogar gesperrt werden.