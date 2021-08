Die gibt es teilweise auch bei uns in Europa. Zuletzt war in Deutschland beispielsweise die Rede von den oft unwürdigen Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie und der schlechten Unterbringung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und auch anderswo: So sorgten die Zustände auf den Baustellen in Katar für die Stadien der Fußball-WM 2022 für Empörung. Im Video rechts könnt ihr euch anschauen, worum es da geht.