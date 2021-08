In einem Smartphone stecken viele wertvolle Metalle, wie zum Beispiel Gold und Silber. Aber nicht nur das, auch seltene Erden kommen darin vor. Das sind – wie der Name schon sagt, selten vorkommende Elemente in der Natur. Zum Beispiel Lanthan, welches für Akkus benötigt wird. Der Abbau und die aufwändige Weiterverarbeitung solcher Rohstoffe sind kompliziert. Größtenteils passiert das übrigens in China. Außerdem entstehen dabei Schadstoffe. Und davor sind die Menschen kaum geschützt, die dabei helfen, solche Stoffe für unsere Smartphones abzubauen.