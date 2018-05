Sieht aus wie Nebel, ist allerdings Smog. In der indischen Stadt Neu Delhi gibt es ein großes Problem mit Smog. Quelle: epa

In Neu Delhi herrscht immer eine große Luftverschmutzung und die Menschen dort haben sich eigentlich an die schlechte Luft in ihrer Stadt gewöhnt. Doch im Herbst, wenn es kühler wird, verschlechtert sich die Luft in der Stadt jedes Jahr noch mehr - so wie im Moment. Die kalte Herbstluft steigt nicht so schnell nach oben, wie die heiße Luft im Sommer. Der Smog, eine Art von Nebel aus Abgasen, bleibt also in der Stadt hängen und steigt nicht mit der warmen Luft nach oben. Deshalb ist die Luft in Neu Delhi im Herbst noch schlechter als sonst.