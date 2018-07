Wer Snapchat kennt, der weiß: Zeit ist bei Snapchat besonders wichtig - und zwar die Zeit, die man hat, um ein Foto anzugucken. Egal ob man ein Bild direkt an einen Freund verschickt oder es in seine Story postet, wie lange andere das Bild sehen können, entscheidet man selbst. Eigentlich waren da höchstens zehn Sekunden möglich. Seit Mitte 2017 gibt es aber eine neue Funktion bei Snapchat: Wer möchte, dass Freunde sich Bilder etwas länger angucken können, kann die Zeiteinstellung auf "unendlich" setzen. Das Bild verschwindet dann erst vom Bildschirm, wenn der Betrachter es weiter klickt. Ein Foto, das man als private Chatnachricht bekommt, kann man höchstens ein Mal wiederholen. Storys dagegen kann man sich innerhalb von 24 Stunden so oft angucken, wie man möchte.