Die 16-jährige aus Waakirchen in Bayern liebt das Snowboardcrossfahren. Mit ihrem Board hat sie es schon zur deutschen Vizemeisterin geschafft. Jetzt will sie bei den Olympischen Jugendspielen in Lausanne eine Medaille absahnen. logo! stellt sie euch vor.

Beitragslänge: 2 min Datum: 09.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.01.2022