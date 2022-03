Oft schauen sich Faktenchecker die Videos und Fotos gaaaaanz genau an. Sieht man vielleicht klein im Hintergrund Autokennzeichen, Straßenschilder oder Gebäude, die beweisen könnten, dass das Foto oder Video tatsächlich an dem behaupteten Ort gemacht wurde? Hört man im Hintergrund Dialekte oder sind die Menschen so gekleidet, wie es dort, wo das Video entstanden sein soll, eigentlich gar nicht typisch ist? Faktenchecker prüfen zum Beispiel auch mit Satelliten-Bildern, ob die Umgebung wirklich so aussieht wie auf dem Bild. Und sie schauen sich das Wetter auf dem Foto oder Video an und checken zum Beispiel: War an dem Tag, an diesem Ort und um diese Uhrzeit wirklich Sonnenschein?