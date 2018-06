Wer ein neues Handy bekommt, sollte das alte sinnvoll entsorgen. Quelle: clipdealer

Wenn ihr ein neues Handy bekommt, ist das alte schnell vergessen. Es liegt oft irgendwo zu Hause herum und manche Menschen werfen es einfach in den Müll. Besser ist es aber, das Handy an Sammelstellen abzugeben, damit Teile des Handys recycelt, also wiederverwertet werden können. Wo es Sammelstellen bei euch in der Nähe gibt, erfahrt ihr bei den Abfallunternehmen eurer Stadt.