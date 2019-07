Was auch viele erschreckt: Fast jeder dritte Grundschüler gab an, dass er vor kurzem in der Schule gehänselt, gehauen oder ausgegrenzt worden sei. Ein Zehnjähriger sagte zu den Forscherinnen, dass er "seit der zweiten Klasse gemobbt wurde, ausgelacht wurde, beleidigt wurde. Mir hat auch keiner geholfen."