Gerade die geforderte Abschaffung des Mindestabstands in Schulen, finden viele gar nicht gut. Verschiedene Gruppen und Verbände, die zum Beispiel auch die Lehrer vertreten, warnen sogar davor. Sie fänden es nicht okay, wenn zwar in Supermärkten Plexiglasscheiben Kunden und Personal trennen - aber an Schulen kein Abstand eingehalten würde. Abstand und Hygienemaßnahmen seien wichtig, um Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern zu schützen.