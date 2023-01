In China ist Protestieren sehr gefährlich. Kritik an der Regierung wird nämlich hart bestraft. Außerdem machen es Kameras, Überwachung und Zensur den Menschen in China sehr schwer, überhaupt zu demonstrieren. Trotzdem kam es 2022 zu richtig großen Protesten: Tausende gingen gegen die Null-Covid-Politik und das Regime auf die Straße. Das ist von den Menschen ziemlich mutig - sehr viele wurden verhaftet.



Auch bei diesen Protesten spielt Social Media eine große Rolle. In China wird das Internet zensiert, das heißt, die Regierung kontrolliert, was sich die Menschen ansehen dürfen und löschen Inhalte, die ihnen nicht passen. China hat deshalb eigene Social-Media-Plattformen, die von der Regierung überwacht werden.Aber mit vielen kreativen Ideen schafften es die Protestierenden die Zensur zu umgehen. Zum Beispiel posteten sie das Wort "Krabbenmoos" - das klingt auf Chinesisch ganz ähnlich wie "Rücktritt" - wird von den Zensurprogrammen aber nicht erkannt. Einige Bilder und Videos wurden auch von Social-Media-Plattformen außerhalb Chinas kopiert, sodass die Regierung keinen Zugriff mehr darauf hat. Mehr über die Proteste in China lest ihr hier:

China öffnet seine Grenzen Bildquelle: Tyrone Siu/Reuters