Am Montag hat es endlich geklappt: Eine Sojus-Rakete konnte starten und sich auf den Weg zur Internationalen Raumstation ISS machen. Die Rakete startete um 12:32 Uhr vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Etwa sechs Stunden später dockte die Rakete an der ISS an.