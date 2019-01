Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland so viel Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wie noch nie. Um das Klima und die Umwelt zu schützen, sollen die erneuerbaren Energien immer weiter ausgebaut werden. Allerdings gibt es da noch einige Schwierigkeiten. Zum Beispiel muss es viel Sonnenschein geben, um Solarstrom zu erzeugen. Das Problem: Im Winter gibt es nicht so viele Sonnenstrahlen wie im Sommer. Im Winter wird aber mehr Strom benötigt als im Sommer. Denn: Es ist zum Beispiel morgens länger - und abends früher - dunkel. Ihr benötigt zu Hause dann länger Licht, also mehr Strom.