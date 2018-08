Ein Thema, dass die Journalisten am Freitag besonders interessiert hat, war der Streit mit Bundesinnenminister Horst Seehofer. Vier Wochen lang hatten Merkel und Seehofer darüber gestritten, wie mit einigen, bestimmten Flüchtlingen in Deutschland umgegangen werden soll. Zu dem Streit hat Kanzlerin Merkel am Freitag gesagt, dass der Ton nicht immer angemessen war.