30 Minuten vorher eincremen Quelle: colourbox.de

Um die Haut vor einem Sonnenbrand zu schützen, ist es auch wichtig, sich immer mit Sonnencreme einzucremen. Schuld an einem Sonnenbrand sind gefährliche Strahlen, die UV-Strahlen. Durch das Eincremen mit Sonnencreme kann die Haut vor einem Teil der UV-Strahlen geschützt werden. Die Creme ist wie eine Schutzschicht auf der Haut und verhindert, dass die Strahlen in die Haut gelangen. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr im Video unten.



Sonnencreme gibt es in unterschiedlichen Stärken. Je höher der sogenannte Lichtschutzfaktor ist, desto besser seid ihr vor den UV-Strahlen geschützt und desto länger könnt ihr in der Sonne bleiben. Am besten ist es, einen Hautarzt zu fragen, welcher Lichtschutzfaktor für euch der beste ist und wie ihr euch in der Sonne verhalten sollt.