Schweden feiern das Mittsommerfest.

Quelle: dpa

Der längste Tag im Jahr wird in einigen Ländern groß gefeiert. Vor allem in Schweden, Norwegen, Finnland und Teilen von Russland gibt es das Mittsommerfest. Auch bei uns in Deutschland wird der Sommeranfang an vielen Orten gefeiert - mit Festen und mit großen Feuern, um die die Menschen fröhlich herum tanzen.

Auch nach Stonehenge in England kommen jedes Jahr Zehntausende zum Sommeranfang. Dort stehen riesige Felsblöcke, die schon uralt sind. Auch in Mexiko, zum Beispiel in der Ruinenstadt Chichen Itza, feiern viele den Sommeranfang.