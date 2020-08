Noch eine Woche lang können Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen die Füße hochlegen, am Badesee liegen und ihre Freizeit in vollen Zügen genießen. Ab kommender Woche heißt es dann wieder: früh aufstehen und ab in die Schule. Doch dieser Start ins neue Schuljahr wird anders als in den vergangenen Jahren. Denn in Nordrhein-Westfalen gilt für Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse vorerst eine Maskenpflicht - auch während des Unterrichts.