Viele von euch waren gerade erst ab und zu wieder in der Schule - da geht's schon in die Sommerferien. Die ersten Bundesländer sind diese Woche in die Ferien gestartet, nächste Woche folgen weitere. Und nach und nach heißt es dann in allen Bundesländern: Ranzen in die Ecke und sechs Wochen lang die freie Zeit genießen! Freut ihr euch dieses Jahr genauso auf die Sommerferien wie sonst? Schreibt unten in die Kommentare!