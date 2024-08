In Nordrhein-Westfalen schlug der Blitz in Häuser und Bäume ein. Auch im Norden sorgten Gewitter, Starkregen und Blitzeinschläge für viele Schäden. In Baden-Württemberg kam am Mittwoch ein 15-Jähriger durch einen Blitzschlag ums Leben. Er hatte mit einem Freund bei Gewitter unter einem Baum Schutz gesucht. Der Freund wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Jedes Jahr schlagen in Deutschland hunderttausende Blitze ein – dass jemand dabei verletzt wird, ist sehr selten!